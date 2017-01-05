Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который ранее выразил мнение, что испанец планирует стать президентом «Барселоны». Именно поэтому, как заявил итальянец, Гвардиола дал понять, что его карьера тренера близится к концу.

«Мне очень повезло. Многому научился у Фабио Капелло, но хочу сказать ему, что я не планирую становится президентом «Барселоны». На это есть Жерар Пике», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что Гвардиола, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1991 по 2001 гг.

Также он тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 гг. и выиграл вместе с командой чемпионат (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2).