Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который ранее выразил мнение, что испанец планирует стать президентом «Барселоны». Именно поэтому, как заявил итальянец, Гвардиола дал понять, что его карьера тренера близится к концу.

«Мне очень повезло. Многому научился у Фабио Капелло, но хочу сказать ему, что я не планирую становится президентом «Барселоны». На это есть Жерар Пике», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что Гвардиола, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1991 по 2001 гг.

Также он тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 гг. и выиграл вместе с командой чемпионат (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делуГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее заявил, что его карьера подходит к концу, рассказал о своих планах на будущее.Карло Анчелотти: Гвардиола добьется успеха с «Манчестер Сити», но ему нужно времяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти убежден в том, что карьера Хосепа Гвардиолы в английской премьер-лиге сложится успешно.Луис Энрике: Месси, Суарес и Неймар вернулись в «Барселону» в лучшей форме, чем были до отпускаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о физическом состоянии Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.Фабио Капелло: Гвардиола планирует стать президентом «Барселоны»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем Хосепа Гвардиолы, который ранее заявил, что его тренерская карьера подходит к концу.Хосеп Гвардиола: Хочу доказать себе, что способен добиться успеха не только с «Барселоной»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о причинах переезда в чемпионат Англии, а также дал оценку своей профессиональной деятельности.Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьерыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.Срна может отказаться от перехода в «Барселону» из-за невыгодных условий контрактаЗащитник «Шахтера» Дарио Срна сомневается, стоит ли ему переходить в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа ГвардиолыСпасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы«Советский спорт» разбирает причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон.Арда Туран: Мы не дадим терроризму победитьПолузащитник «Барселоны» и капитан сборной Турции Арда Туран выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.Молчание Гризманна и феерия Рамоса. Итоги первой половины сезона Примеры (видео)Молчание Гризманна и феерия Рамоса. Итоги первой половины сезона Примеры (видео)«Советский спорт» представляет самые интересные события в чемпионате Испании по итогам первой половины текущего сезона.Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секундыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 19-м туре чемпионата Англии.Силлесcен из-за травмы пропустит около двух недельГолландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен выбыл на срок около двух недель из-за травмы, сообщает официальный сайт каталонского клуба.Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 годуФорвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду – лучший бомбардир международных турниров в 2016 году. Информацию об этом опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).Хосеп Гвардиола: Мне повезло в свое время играть против Клоппа, мы хорошо знаем друг другаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ливерпулем» высказался о «красных», а также дал прогноз на исход нынешнего сезона в чемпионате Англии.Подарочек от Клоппа и Гвардиолы. Превью 19-го тура АПЛПодарочек от Клоппа и Гвардиолы. Превью 19-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 19-м туре АПЛ.«Барселона» близка к подписанию контракта со СрнойЗащитник «Шахтера» Дарио Срна близок к подписанию контракта с «Барселоной».«Барселона» нацелилась на ИвановичаЗащитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переезду в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание The Sun.Давид Вилья: Я ушел в «Барселону», потому что «Валенсии» были нужны деньгиФорвард Давид Вилья объяснил, почему в 2010 году перешел из «Валенсии» в «Барселону».Неймар: Я бы хотел поиграть во «Фламенго»Форвард «Барселоны» Неймар заявил, что при условии возвращения в Бразилию хотел бы поиграть во «Фламенго», а не в родном «Сантосе».«Барселона» договорилась о переходе КанселуТренерский штаб «Барселоны» определился с очередным трансфером в защитную линию.
Главные новости
Хоккей
Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»
Санный спорт
Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»
Футбол
Агент Луиса Адриано: «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке»
Футбол
Евгений Ловчев: Григорян в «Анжи»? Не понимаю, почему, например, Хохлов или Колыванов не востребованы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делу
Футбол
Хонда может переехать в чемпионат Англии
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!
Футбол
Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире
Биатлон
Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Фабио Капелло
Фабио Капелловсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости