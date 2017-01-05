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Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Нефтехимик» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу на последней минуте матча забросил при игре в большинстве нападающий гостей Ян Коварж.

Нижнекамский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней первыми.

7 января «Нефтехимик» примет «Трактор», а «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с «Ак Барсом».

Матч

Нефтехимик - Металлург Мг - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Коварж (Мозякин), 59:41 (0:1 - бол.).

Место и дата

05 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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