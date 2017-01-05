Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»
«Нефтехимик» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу на последней минуте матча забросил при игре в большинстве нападающий гостей Ян Коварж.
Нижнекамский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней первыми.
7 января «Нефтехимик» примет «Трактор», а «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с «Ак Барсом».
Матч
Нефтехимик - Металлург Мг - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Коварж (Мозякин), 59:41 (0:1 - бол.).
Место и дата
05 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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