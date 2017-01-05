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Александр Григорян: Подписывая контракт с «Анжи», не спрашивал про зарплату. Хочу такого настроя и от игроков

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, который был назначен на эту должность сегодня, дал интервью «Советскому спорту».  

– Нам предстоит серьезная селекция, - говорит Александр Григорян. - При этом исходим не только из игровых возможностей игроков. Отдаем себе отчет и в том, что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата, которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И еще важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы скажете, что это утопия?
– Да.

– А я вам скажу, что в нынешних условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис, это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу.

Полная версия интервью – в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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