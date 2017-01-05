«Уральский трубник» на своем льду переиграл «Енисей»

А в самом первом после новогодних каникул стал матч в Хабаровске, где местный «СКА-Нефтяник» разгромил вице-чемпиона страны 14:5. Покер у победителей на счету Артема Бондаренко, хет-трик сделал Павел Рязанцев.

В Новосибирске «Сибсельмаш» переиграл «Кузбасс» 7:5 и, похоже, поставил крест на мечтах соседей из Кемерова о попадании в заветную четверку.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

1 СКА-Нефтяник Хабаровск 19 17 1 1 157-70 52

2 Енисей Красноярск 17 11 0 6 88-58 33

3 Байкал-Энергия Иркутск 19 10 1 8 96-95 31

4 Уральский Трубник Первоуральск 17 6 1 10 61-81 19

5 Кузбасс Кемерово 17 3 2 12 84-117 11

6 Сибсельмаш Новосибирск 17 3 1 13 70-135 10