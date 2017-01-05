На западе многое решится 6 января в Казани

В западной группе чемпионата России по хоккею с мячом идет яростная борьба за два вакантных места в заветной четверке, которая на втором этапе продолжит борьбу за медали.

На них претендуют два динамовских коллектива и кировская «Родина». Кировчане сегодня гостили в Казани и уступили конкуренту с крупным счетом 1:6. Хет-трик сделал 25-летний воспитанник казанского хоккея Рамиль Ибрагимов. В пятницу 6 января команды встретятся вновь и именно этот матч станет во многом решающим для соперников.

Московское «Динамо» принимало «Старт» в Красногорске и победило 3:2. Отрыва в восемь очков за три тура до финиша первого этапа москвичам должно хватить для решения задачи.

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

и в н п мячи о

1 Волга Ульяновская область 16 13 2 1 94-53 41

2 Водник Архангельск 16 12 2 2 72-44 38

3 Динамо Москва 17 8 0 9 62-83 24

4 Динамо-Казань Казань 19 5 5 9 62-69 20

5 Родина Киров 19 4 4 11 48-67 16

6 Старт Нижний Новгород 17 2 3 12 48-70 9