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Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дохе нанес поражение представителю Чехии Радеку Штепанеку.

Встреча, прошедшая сегодня, 5 января, продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летнего белградца, который занимает второе место в рейтинге АТР.

За все время игры Джокович сделал 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В следующей стадии турнира сербский спортсмен встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско.

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