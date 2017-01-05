Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дохе нанес поражение представителю Чехии Радеку Штепанеку.

Встреча, прошедшая сегодня, 5 января, продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летнего белградца, который занимает второе место в рейтинге АТР.

За все время игры Джокович сделал 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В следующей стадии турнира сербский спортсмен встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско.