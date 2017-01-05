Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит2 : 2СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига0 : 0ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Альберт Демченко: Серебро Ивановой на чемпионате Европы - очень хороший результат

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал завоевание Татьяной Ивановой серебряной медали чемпионата Европы.

«Три девочки выступали на чемпионате Европы: Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Поскольку Татьяна в том году на чемпионате мира была бронзовым призером, от нее и ожидали награды, работали на то, чтобы она могла выиграть медаль на чемпионате Европы. Все хорошо, работаем, серебряная медаль на чемпионате Европы - это очень хороший результат», - цитирует Демченко «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата ЕвропыРоссиянка Татьяна Иванова стала серебряным медалистом чемпионата Европы по санному спорту, проходящем в германском Кенигзее.Иванова заняла девятое место на третьем этапе КМ в КанадеПризер чемпионата мира 2016 года россиянка Татьяна Иванова заняла девятое место на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Уистлере.День в истории. Альберту Демченко – 45 лет!27-го ноября свой 45-й день рождения отмечает прославленный российский саночник, а ныне главный тренер национальной команды Альберт Демченко.Альберт Демченко: Судя по всему, Саша Перетягин этот сезон, скорее всего, завершилГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что для Александра Перетягина, который во время тренировки сломал руку, сезон завершен.Альберт Демченко: В Сигулде выполнили всю запланированную работуГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о том, как команда готовится к сезону.Альберт Демченко: Российские саночники показали высокие результаты на тренировочном сборе в СочиГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал, как прошли тренировочные старты в Сочи.Альберт Демченко: У нас все «сели в свои сани»Альберт Демченко: У нас все «сели в свои сани»Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о подготовке к новому сезону.«Золотые сани» получает… Демченко»«Золотые сани» получает… Демченко»В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта России (ФССР) «Золотые сани».Татьяна Иванова: Паралимпийская сборная не заслужила такого отношенияСеребряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова поделилась своим мнением об отстранении паралимпийской сборной России от участия в Олимпиаде.Татьяна Иванова: Мы понемногу начинаем пододвигать немокСеребряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова рассказала Sovsport.r u о своих планах на сезон.Альберт Демченко: Экипаж Евдокимова и Грошева распался из-за внутренних разногласийГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко сообщил, что состав двухместного экипажа саночников Евгений Евдокимов/Алексей Грошев распался по внутренним причинам, возможно, спортсменам будут подобраны другие напарники.Альберт Демченко: Пхенчхан напоминает микст Сочи и ПарамоновоАльберт Демченко: Пхенчхан напоминает микст Сочи и ПарамоновоГлавный тренер сборной России Альберт Демченко побывал в столице зимней Олимпиады-2018.Альберт Демченко: Химией не пользуемся, поэтому все допинговые скандалы проходят мимо санного спортаГлавный тренер сборной России Альберт Демченко рассказал, почему в санном спорте нет допинга.Семен Павличенко стал первым на чемпионате России в СочиПетербургский саночник Семен Павличенко занял первое место на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи.«Во время заезда ударился в борт и потерял сознание»«Во время заезда ударился в борт и потерял сознание»Молодая звезда санного спорта Роман Репилов в интервью Sovsport.ru – об Альберте Демченко, замкнутости Феликса Лоха и футбольном ЦСКА.Роман Репилов: Санями моя родственница занималась, вот и я решилНа завершившемся в минувшие выходные в немецком Альтенберге чемпионате Европы Роман стал серебряным призером в соревнованиях одиночек, где уступил лишь двукратному олимпийскому чемпиону немцу Феликсу Лоху.Роман Репилов: Я не фанат Лоха, но пока не могу обыграть егоНа завершившемся в минувшие выходные в немецком Альтенберге чемпионате Европы Роман стал серебряным призером в соревнованиях одиночек, где уступил лишь двукратному олимпийскому чемпиону немцу Феликсу Лоху.Татьяна Иванова: Своим выступлением довольна, хотя могло быть и лучшеБронзовый призер чемпионата Европы в Альтенберге Татьяна Иванова заявила, что погода помешала ей показать лучшее время.Россиянка Иванова завоевала бронзу на ЧЕ по санному спорту в АльтенбергеРоссиянка Татьяна Иванова заняла третье место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в Альтенберге (Германия).Альберт Демченко: Иванова набрала хорошую форму и может выиграть медаль ЧЕГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что Татьяна Иванова хорошо готова к чемпионату Европы и способна успешно выступить в немецком Альтенберге, составив конкуренцию мировым лидерам.
Главные новости
Футбол
«Спартак» заблокировал трансфер Таски в «Трабзонспор»
MMA
Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC
Хоккей
«Йокерит» – СКА. Онлайн
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»
Теннис
Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Футбол
Александр Григорян: Подписывая контракт с «Анжи», не спрашивал про зарплату. Хочу такого настроя и от игроков
Хоккей
Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»
Санный спорт
Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»
Футбол
Агент Луиса Адриано: «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке»
все новости
Татьяна Иванова
Татьяна Ивановавсе новости
Альберт Демченко
Альберт Демченковсе новости