Альберт Демченко: Серебро Ивановой на чемпионате Европы - очень хороший результат
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал завоевание Татьяной Ивановой серебряной медали чемпионата Европы.
«Три девочки выступали на чемпионате Европы: Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Поскольку Татьяна в том году на чемпионате мира была бронзовым призером, от нее и ожидали награды, работали на то, чтобы она могла выиграть медаль на чемпионате Европы. Все хорошо, работаем, серебряная медаль на чемпионате Европы - это очень хороший результат», - цитирует Демченко «Р-Спорт».
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