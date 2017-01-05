Александр Григорян: Чувствую вину перед игроками «СКА-Хабаровска». Хотел бы, чтобы они не судили меня строго

- Не успел поговорить с футболистами – слишком быстро все произошло. Я их собирал под задачу выхода в РФПЛ. Собирал скрупулезно. Много сил потрачено на это. Вместе мы прошли непростой путь, нам удалось создать команду, которая мыслит, как я представлял в идеале. Хотел бы, чтобы меня ребята не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса, - сказал Александр Григорян корреспонденту «Советского спорта».

- Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними. Благодарен президенту «СКА-Хабаровска» Аркадию Мкртычеву. С таким руководителем многие тренеры способны себя реализовывать. Он осуществил футбольный переворот в Хабаровске. Начиная с выплаты зарплаты, которая происходит день в день, заканчивая медициной, питанием и нашим внешним видом, - добавил 50-летний специалист.

