Александр Григорян: Чувствую вину перед игроками «СКА-Хабаровска». Хотел бы, чтобы они не судили меня строго
Александр Григорян, который сегодня возглавил «Анжи», заявил, что испытвает чувство вины перед игроками своего бывшего клуба - «СКА-Хабаровска», выступающего в ФНЛ.
- Не успел поговорить с футболистами – слишком быстро все произошло. Я их собирал под задачу выхода в РФПЛ. Собирал скрупулезно. Много сил потрачено на это. Вместе мы прошли непростой путь, нам удалось создать команду, которая мыслит, как я представлял в идеале. Хотел бы, чтобы меня ребята не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса, - сказал Александр Григорян корреспонденту «Советского спорта».
-
Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними. Благодарен президенту
«СКА-Хабаровска» Аркадию Мкртычеву. С таким руководителем многие
тренеры способны себя реализовывать. Он осуществил футбольный переворот в
Хабаровске. Начиная с выплаты зарплаты, которая происходит день в день,
заканчивая медициной, питанием и нашим внешним видом, - добавил
50-летний специалист.
- Не успел поговорить с футболистами – слишком быстро все произошло. Я их собирал под задачу выхода в РФПЛ. Собирал скрупулезно. Много сил потрачено на это. Вместе мы прошли непростой путь, нам удалось создать команду, которая мыслит, как я представлял в идеале. Хотел бы, чтобы меня ребята не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса, - сказал Александр Григорян корреспонденту «Советского спорта».
-
Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними. Благодарен президенту
«СКА-Хабаровска» Аркадию Мкртычеву. С таким руководителем многие
тренеры способны себя реализовывать. Он осуществил футбольный переворот в
Хабаровске. Начиная с выплаты зарплаты, которая происходит день в день,
заканчивая медициной, питанием и нашим внешним видом, - добавил
50-летний специалист.
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