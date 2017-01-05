Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «МЮ», попросил о трансфере
Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте принял решение покинуть «святых». Об этом сообщил спортивный директор клуба Лес Рид.
«Жозе хочет покинуть клуб и официально попросил о трансфере», – приводит слова спортивного директора «Саутгемптона» The Guardian со ссылкой на BBC Radio Solent.
Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего игрока сборной Португалии заинтересован «Манчестер Юнайтед». А минувшим летом СМИ утверждали, что к капитану «святых» проявляет интерес московский «Спартак».
В нынешнем сезоне Фонте провел во всех турнирах 19 матчей и получил 2 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро, а его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до 2018 года.
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