Соперник «Зенита» по 1/16 финала ЛЕ «Андерлехт» арендовал форварда сборной Швеции
Нападающий Исаак Телин перешел из «Бордо» в «Андерлехт», сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.
24-летний форвард сборной Швеции будет выступать за «Андерлехт» на правах полугодичной аренды. В этом сезоне он в семи матчах чемпионата Франции забил два гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, «Андерлехт» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.
Первый матч пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная игра - 23 февраля в Петербурге.
De Zweedse spits Isaac Kiese Thelin wordt door Bordeaux voor zes maanden uitgeleend aan #RSCA ! #COYM pic.twitter.com/FODdS0sNNP— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 января 2017 г.
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