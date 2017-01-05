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Соперник «Зенита» по 1/16 финала ЛЕ «Андерлехт» арендовал форварда сборной Швеции

Источник:  ФК «Андерлехт»Комментарии

Нападающий Исаак Телин перешел из «Бордо» в «Андерлехт», сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.

24-летний форвард сборной Швеции будет выступать за «Андерлехт» на правах полугодичной аренды. В этом сезоне он в семи матчах чемпионата Франции забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, «Андерлехт» является соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная игра - 23 февраля в Петербурге.

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