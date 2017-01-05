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Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз обратился к американцу Тони Фергюсону, отметив, что у последнего есть чуть меньше недели, чтобы принять окончательное решение. Ранее сообщалось, что финансовые требования Фергюсона по этому бою не устраивают руководство UFC.

«Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC. Если ты этого не сделаешь, то я найду другого», – написал Абдельазиз на своей странице в Twitter.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Нурмагомедова с Фергюсоном.

Напомним, 32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

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