«Спартак» заблокировал трансфер Таски в «Трабзонспор»
По информации издания Futbol Arena, московский «Спартак» и турецкий «Трабзонспор» не могут договориться о трансфере защитника красно-белых Сердара Таски.
Отмечается, что российский клуб заблокировал переход игрока, поскольку намерен получить за него 4 млн евро. Турецкий клуб готов выложить один млн евро.
Ранее сообщалось, что Таски подписал контракт с «Трабзонспором», рассчитанный на 3,5 года, а его зарплата в новой команде составит 2,3 млн евро в год.
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