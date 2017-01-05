Зинэтула Билялетдинов: Забили бы в большинстве еще один гол, игра пошла бы по-другому
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел – это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы по-другому.
- В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался
один перед воротами. Как можете это прокомментировать?
- А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.
- У «Ак Барса«
не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что
«Салават» хорошо играет в большинстве?
- Ребята старались не удаляться.
- Почему не играл Попов? У него травма?
- Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть
- Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?
- В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.
Ак Барс - Салават Юлаев - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Свитов (Захарчук), 14:05 (1:0). Лисин (Бодров Е., Хрипунов), 51:12 (1:1). Умарк - 1:2. 05 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Победный буллит:
Место и дата
Ак Барс - Салават Юлаев - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Свитов (Захарчук), 14:05 (1:0). Лисин (Бодров Е., Хрипунов), 51:12 (1:1).
Умарк - 1:2.
05 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция