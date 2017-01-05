Зинэтула Билялетдинов: Забили бы в большинстве еще один гол, игра пошла бы по-другому

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел – это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы по-другому.

- В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался один перед воротами. Как можете это прокомментировать?

- А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.

- У «Ак Барса« не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что «Салават» хорошо играет в большинстве?

- Ребята старались не удаляться.

- Почему не играл Попов? У него травма?

- Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть



- Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?

- В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.