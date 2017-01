Virtus.pro и Natus Vincere примут участие в квалификации к SL i-League StarSeries Season 3

Малазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.

Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ESL One Genting по Dota 2.

Капитан бразильской команды SK Gaming по CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30: Games журнала Forbes.

Team Empire победила The Alliance в матче за третье место на Royal Arena #2

Team Empire победила The Alliance в матче за третье место на Royal Arena #2 СНГ-коллектив Team Empire занял третье место на турнире Royal Arena #2 по Dota 2.

Телеканал «Матч! Игра» покажет игры турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2.

Китайская команда Wings Gaming не сыграет на Dota Pit League Season 5 из-за участия в ESL One Genting 2017, который пройдет с 6 по 8 января в Малайзии.

The Score Esports выбрал ТОП-10 лучших моментов 2016 года в Overwatch

