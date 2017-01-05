Игорь Захаркин: Мало забиваем в последних матчах, чувствуется скованность игроков
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Игра была очень сложной. Мы потеряли двух игроков сегодня - Антона Лазарева и Игоря Григоренко, но ребята проявили характер. Мы мало стали забивать в последних матчах, чувствуется скованность игроков. Здорово, что парни бились и закончили основное время игры достойно. Буллиты это такая история, но важно, что мы бились», - цитирует Захаркина «Р-Спорт».
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Свитов (Захарчук), 14:05 (1:0). Лисин (Бодров Е., Хрипунов), 51:12 (1:1).
Победный буллит:
Умарк - 1:2.
Место и дата
05 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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