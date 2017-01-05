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УЕФА представил команду года по версии болельщиков, 8 игроков – из чемпионата Испании

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА представил команду года по версии болельщиков. Отметим, что большинство игроков представляют чемпионат Испании.

Среди футболистов Примеры большинство спортсменов из мадридского «Реала». Также стоит отметить, что в этом списке нет ни одного представителя чемпионата Англии и Франции.

Команда года по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Жерар Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).

Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

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