УЕФА представил команду года по версии болельщиков, 8 игроков – из чемпионата Испании
Официальный сайт УЕФА представил команду года по версии болельщиков. Отметим, что большинство игроков представляют чемпионат Испании.
Среди футболистов Примеры большинство спортсменов из мадридского «Реала». Также стоит отметить, что в этом списке нет ни одного представителя чемпионата Англии и Франции.
Команда года по версии болельщиков выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).
Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Жерар Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).
Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).