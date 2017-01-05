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Васильев стал вторым на 4-м этапе Africa Race и остался лидером в общем зачете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 5 января, завершился четвертый этап ралли-рейда Africa Race в смешанном зачёте грузовиков и внедорожников.

Его победителем стал представитель Франции Тьерри Маньялди.

Отметим, что россиянин Владимир Васильев стал вторым, а третий результат на счету Андрея Чередникова.

Добавим, что в общем зачете лидерство осталось за Васильевым.

Africa Eco Race. Четвертый этап

1. Тьерри Маньялди (Ford) — 3:56:37

2. Владимир Васильев (Mini) +4:16

3. Андрей Чередников (Ford) +15:57

4. Патрик Сирейжоль (LCR 30) +16:46

5. Паскаль Томас (Optimus) +18:24

8. Виктор Хорошевцев (BMW) +23:22

11 (Грузовики — 1). Сергей Куприянов (KAMAZ) +29:18

16 (Грузовики — 2). Андрей Каргинов (KAMAZ) +36:53

Africa Eco Race. Общий зачет

1. Владимир Васильев (Mini) — 13:06:57

2. Тьерри Маньялди (Ford) +27:25

3. Паскаль Томассе (Optimus) +1:03:13

4. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:09:37

5. Патрик Сирейжоль (LCR 30) +1:25:33

14. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:24:04

19. Сергей Куприянов (KAMAZ) +3:36:28.

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