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СКА уступил «Йокериту», потерпев четвертое поражение подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Хельсинки проиграл «Йокериту» со счетом 2:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк и Патрик Херсли, в составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Петер Регин и Антти Пильстрем.

После 45 игр армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка, финны занимают седьмую строчку с 73 очками.

В следующем матче подопечные Олега Знарка сыграют против рижского «Динамо» 7 января в гостях – встреча начнется в 18:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Йокерит» в этот же день примет череповецкую «Северсталь». 

Матч

Йокерит - СКА - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Дацюк (Войнов, Широков), 5:32 (0:1). Йормакка (О'Нейлл), 19:12 (1:1). Регин (О'Нейлл, Геноуэй), 20:41 (2:1). Херсли (Плотников, Рукавишников), 23:43 (2:2 - мен.). Пильстрём (Анттила, Йенсен), 49:04 (3:2).

Место и дата

05 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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