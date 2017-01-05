СКА уступил «Йокериту», потерпев четвертое поражение подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Хельсинки проиграл «Йокериту»
со счетом 2:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк и Патрик Херсли, в составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Петер Регин и Антти Пильстрем.
После 45 игр армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной
конференции, имея в активе 104 очка, финны занимают седьмую строчку с 73
очками.
В следующем матче подопечные Олега Знарка сыграют против рижского «Динамо» 7 января в гостях – встреча начнется в 18:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Йокерит» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
Матч
Йокерит - СКА - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Дацюк (Войнов, Широков), 5:32 (0:1). Йормакка (О'Нейлл), 19:12 (1:1). Регин (О'Нейлл, Геноуэй), 20:41 (2:1). Херсли (Плотников, Рукавишников), 23:43 (2:2 - мен.). Пильстрём (Анттила, Йенсен), 49:04 (3:2).
Место и дата
05 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция