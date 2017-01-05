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Юрий Газзаев: Пожелал Зуйкову удачи в «Зените»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова в «Зенит».

– Сергею я пожелал удачи в «Зените». Не в курсе всех нюансов, переговоры вел не я и пока Зуйков не уволен из клуба – сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждем на контракт нового крайнего защитника, – приводит слова Газзаева Sportbox.ru.

Сергей Зуйков: Со стороны «Зенита» есть интерес ко мне

Также издание отмечает, что Зуйков может начать весеннюю часть сезона в «Зените-2».

Напомним, он является воспитанником «Локомотива» и выступает за «Волгарь» с зимы 2013 года. В сезоне-2016/17 23-летний защитник провел в ФНЛ 19 матчей и забил пять мячей с пенальти.

Астраханский клуб после осенней части ФНЛ идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков.

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