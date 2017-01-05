Арсен Венгер: Санчес хочет остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что нападающий Алексис Санчес намерен покинуть клуб.

Напомним, контракт 28-летнего чилийца с «канонирами» истекает летом 2018 года, а переговоры о новом соглашении пока успеха не имеют. По данным СМИ, Санчеса не устраивает то, что крупные трофеи обходят стороной лондонский клуб. Издание Football Italia сообщило, что форвард будет основной трансферной целью «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона.

«Алексис Санчес - убежденный футболист, который хочет остаться в «Арсенале», - цитирует Венгера beIN Sports. - Я уверен, мы придем к соглашению. Это должно быть в наших силах. Когда игрок желает остаться, договориться всегда легче».

В нынешнем сезоне Санчес провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач.