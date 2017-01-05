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Артем «fng» Баршак: У новой команды pdd есть потенциал стать сильнее EG

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Игрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в интервью cyber.sports.ru рассказал о новой команде Питера «ppd» Дагера.

«У меня два вопроса к этой команде. Первый – по какому региону они будут играть? Если Северная Америка, то все в целом попроще. Второй вопрос – сможет ли ppd влить свой опыт в этих ребят. Для примера: есть еще один капитан, который помогал своим партнерам по команде стремительно развиваться – это Пуппей. Все те, кто играл с ним, получали много позитивного опыта: Виха, Флай, Ноутейл, Мизери – все эти люди научились у Клемента тому, как побеждать, и уже давно находятся в топе профессиональной сцены. Такой же вопрос к ppd: сможет ли он трансформировать ребят, представлявших разные регионы – Корею, Северную Америку и Европу – в лучших. Если да, то у этого стака есть потенциал стать сильнее EG.

Когда я был на пике в Virtus.pro, то у меня было только два проблемных оппонента. Первый – xiao8: он умел найти твое слабое место и максимально сильно туда давить. А ppd знал твою сильную сторону, обманывал тебя на драфте, и уже в процессе игры ты начинал понимать, что твоя сильная сторона ни разу не сильная. В матчах против него ты вроде бы берешь тех персонажей, на которых тебе комфортно играть, но какой-то маленький ход – и все, ты понимаешь, что вся твоя концепция драфта рушится. Я как сейчас помню, что на третьем-четвертом пике я уже понимал, что все, они слишком сильно впереди. По большому счету уже не имело значения, что мы или они возьмем дальше: тогда я обращался за помощью к команде, мы выжимали максимум, но в итоге получалась какая-то наркомания. Я вижу, что те, кто играл в Питером и остался в EG, почерпнули у него это умение готовиться к каждому сопернику.
Что до команды ppd, то в Северной Америке сейчас играть уже не так просто: если раньше там, дай Бог, EG могли что-то показать и какие-то complexity, то теперь там и DC, и NP».

Напомним, что ранее бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер сообщил, что собрал коллектив по Dota 2 под названием WanteD. В команду вошли Питер «ppd» Дагер, Ким «QO» Сион Йоп, Расмус «Chessie» Бломдин, Джин «Jeyo» Мадайаг и Ноа «boris» Миньяс.

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