Сесар Аспиликуэта: «Челси» нужно усвоить урок и вернуться еще сильнее

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о настроении в команде после поражения в лондонском дерби от «Тоттенхэма».

«Мы надеялись победить в этой встрече, но возвращаемся домой, не сумев набрать ни одного очка, поэтому, естественно, мы расстроены. Нам нужно усвоить этот урок и вернуться еще более сильными.

Тяжело анализировать что-то после матча, лучше сделать это позднее с главным тренером и тренерским штабом и улучшить те игровые аспекты, в которых мы были недостаточно хороши. Когда проигрываешь, можешь многое улучшить в своей игре, да и даже во время победной серии, состоящей из 13 матчей, мы анализировали нашу игру и старались что-то улучшить», – приводит слова испанца официальный сайт «синих».

Напомним, встреча, прошедшая накануне в рамках 20-го тура АПЛ, завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».



