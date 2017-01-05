Сесар Аспиликуэта: «Челси» нужно усвоить урок и вернуться еще сильнее
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о настроении в команде после поражения в лондонском дерби от «Тоттенхэма».
«Мы надеялись победить в этой встрече, но возвращаемся домой, не сумев набрать ни одного очка, поэтому, естественно, мы расстроены. Нам нужно усвоить этот урок и вернуться еще более сильными.
Тяжело анализировать что-то после матча, лучше сделать это позднее с главным тренером и тренерским штабом и улучшить те игровые аспекты, в которых мы были недостаточно хороши. Когда проигрываешь, можешь многое улучшить в своей игре, да и даже во время победной серии, состоящей из 13 матчей, мы анализировали нашу игру и старались что-то улучшить», – приводит слова испанца официальный сайт «синих».
Напомним, встреча, прошедшая накануне в рамках 20-го тура АПЛ, завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».
Матч
Голы
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста
Предупреждения:
Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция