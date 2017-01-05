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Томас Мюллер: Матч с «Арсеналом»? Нет никаких гарантий, «Баварии» противостоит участник Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о выступлении своей команды в последний месяц 2016 года, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Глядя на успехи «Баварии», понимаю, что нахожусь на правильном пути. За последние четыре недели команда набрала ход. Мы сумели вернуться на вершину турнирной таблицы, которая дает мне шанс на ближайшее время. Было бы очень хорошо, если бы мы пережили самый трудный отрезок сезона.

Матч с «Арсеналом»? У вас не может быть никаких гарантий, когда вам предстоит встреча с командой, которая участвует в Лиге чемпионов», – сказал игрок сборной Германии в интервью изданию Kicker.

Напомним, матч с «Арсеналом» подопечные Карло Анчелотти проведут 15 февраля на домашней арене.

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