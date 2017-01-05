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Маррэй обыграл Альмагро и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский теннисист Энди Маррэй в четвертьфинале турнира в Дохе оказался сильнее представителя Испании Николаса Альмагро.

Встреча, прошедшая сегодня, 5 января, продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

За это время Маррэй реализовал 3 брейк-пойнта из 12, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Таким образом, Энди выходит в полуфинал турнира, где может встретиться Томашем Бердыхом из Чехии или представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

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