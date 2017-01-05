«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию минского «Динамо»
Хоккеисты «Северстали» одержали гостевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая сегодня, 5 января, завершился счетом 2:1 Б.
В начале второго периода Александр Авцин вывел гостей вперед, а в третьей двадцатиминутке хозяева сравняли счет благодаря голу Александра Степанова. В серии послематчевых бросков победу «Северстали» принес Максим Трунев.
Таким образом, череповчане прервали шестиматчевую победную серию минского «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Северсталь - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Авцин (Угаров, Уилсон), 22:41 (0:1). Степанов (Коробов, Палушай), 51:16 (1:1).
Победный буллит:
Трунёв - 1:2.
Место и дата
05 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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