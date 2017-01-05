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Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за бронзу МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав сборной России на матч за третье место на чемпионате мира с командой Швеции.

Отметим, что место в воротах национальной команды займет голкипер Илья Самсонов.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Самсонов (Красоткин);

Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;

Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;

Воронков – Зборовский, Ураков – Беляев – Тренин;

Дронов, Юртайкин – Алексеев.

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 23.30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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