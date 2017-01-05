Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за бронзу МЧМ
Стал известен состав сборной России на матч за третье место на чемпионате мира с командой Швеции.
Отметим, что место в воротах национальной команды займет голкипер Илья Самсонов.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;
Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;
Воронков – Зборовский, Ураков – Беляев – Тренин;
Дронов, Юртайкин – Алексеев.
Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 23.30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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