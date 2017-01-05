ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и вышел на первое место
Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая сегодня, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Петров, отличившийся на 47-й минуте, и Владимир Жарков, поразивший пустые ворота хозяев.
Таким образом, москвичи набирают 104 очка, выходят на первое место в таблице и обходят питерский СКА по количеству побед в основное время.
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