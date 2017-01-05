Депре выиграл четвертый этап «Дакара» среди внедорожников
Французский гонщик Сириль Депре стал победителем четвертого этапа ралли-марафона «Дакар-2017» на внедорожниках.
Таким образом, спортсмен вышел в лидеры общего зачета.
Отметим, что второе время показал Микко Хирвонен, а третьим оказался Нани Рома.
«Дакар». Внедорожники. Четвёртый этап
1. Сириль Депре («Пежо») 4:22:55
2. Микко Хирвонен («Мини») +10:51
3. Нани Рома («Тойота») +12:51
4. Стефан Петерансель («Пежо») +15:15
5. Себастьен Лёб («Пежо») +22:13
6. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +24:04
7. Якуб Пжегонский («Мини») +24:23
8. Эрик ван Лон («Тойота») +27:02
9. Борис Гарафулич («Мини») +32:48
10. Орландо Терранова («Мини») +42:33
Общий зачет
1. Сириль Депре («Пежо») 11:33:16
2. Стефан Петерансель («Пежо») +4:08
3. Микко Хирвонен («Мини») +5:04
4. Себастьен Лёб («Пежо») +6:48
5. Нани Рома («Тойота») +10:30
6. Якуб Пжегонский («Мини») +36:35
7. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +43:59
8. Орландо Терранова («Мини») +48:37
9. Борис Гарафулич («Мини») +1:21:20
10. Мохаммед Абу-Исса («Мини») +1:35:50.