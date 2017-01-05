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Рамос опередил Месси и Роналду при выборе в команду года УЕФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает официальный сайт УЕФА, капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос набрал наибольшее количество голосов болельщиков при определении команды года.

Отмечается, что на счету игрока сборной Испании 488 908 голосов, а его партнер по команде Криштиану Роналду набрал 450 220 голосов.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси получил 418 449 голосов, а форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн набрал наименьшее количество голосов из игроков, попавших в сборную.

Команда года УЕФА: Буффон («Ювентус», 324 336 голосов), Боатенг («Бавария», 238 173), Рамос («Реал», 488 908), Бонуччи («Ювентус», 261 030), Пике («Барселона», 253 437), Иньеста («Барселона», 332 914), Модрич («Реал», 381 234), Кроос («Реал», 267 443), Роналду («Реал», 450 220), Месси («Барселона», 418 449), Гризманн («Атлетико», 203 926).

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