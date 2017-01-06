Допинг-проба В Поветкина не будет вскрыта 5 января

Как сообщает ESPN US, вскрытие допинг-пробы В российского боксера Александра Поветкина не состоится 5 января, как планировалось ранее.

По информации источника, представители спортсмена из РФ не успели прилететь вовремя в Калифорнию. Отмечается, что сейчас стороны пытаются договориться о новой дате.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах российкого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.