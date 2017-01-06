Анвар Гатиятулин: Нам очень нужна была эта победа, потому что предыдущие две игры мы проиграли

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Ладой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам очень нужна была эта победа, потому что предыдущие две игры мы проиграли. Мы очень рады, что сегодня одержали победу. Если по игре, то мы готовились, разбирали и то, что задумывали на игру – выполнили», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский, Пол Щехура и Константин Климонтов. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, челябинцы идут в ней четвертыми.