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Артис Аболс: Хочу извиниться за то, что не смог заставить команду играть

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Трактора» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Даже не знаю, что сказать. От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Игра была со стороны одной команды – со стороны «Трактора». Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты, там точного паса не было видно. Во втором периоде игра улучшилась, но пропустили три на пять. «Трактор» не зря там, где они есть. Команда стабильная, пропускает мало. Да, в третьем периоде они сыграли немножко пассивно, но очень грамотно от обороны. Ничего не дали нам создать. Мы не были готовы играть. Стыдно», - сказал Аболс на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Артем Пеньковский, Пол Щехура и Константин Климонтов. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, челябинцы идут в ней четвертыми.

Матч

Лада - Трактор - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Пеньковский (Шаров, Губарев), 2:11 (0:1). Щехура (Петров А.), 31:32 (0:2 - бол.). Климонтов (Щехура), 58:06 (0:3 - п.в.).

Место и дата

05 января 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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