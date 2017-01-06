Карякин стал вторым на четвертом этапе «Дакара» и возглавил общий зачет
Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин
пришел к финишу вторым на четвертом этапе ралли-марафона и возглавил общий зачет.
Победителем четвертого этапа с временем шесть часов шесть минут 22 секунды стал представитель «Хонды» Вальтер Носилья, россиянин на «Ямахе» финишировал с отставанием в 11 минут 28 секунд. Замкнул тройку лидеров Даниэль Домашевски («Хонда»).
Четвертый спецучасток выиграл боливийский спортсмер #256 Вальтер Носиглия (Walter Nosiglia). #254 Сергей Карякин (Sergey Karyakin) финишировал вторым с отставанием от лидера в 11 мин. 28 сек. Аргентинец #258 Даниель Домажевски (Daniel Domaszewski) финишировал третьим, его время + 00:19:12. Фото: EPA/DAVID FERNANDEZ #fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #yamaharaptor700, #yamaha, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin,
Карякин поднялся в лидеры общего зачета с временем 16 часов 18 минут 42 секунды. Второй – с отставанием в 28 секунд стал Игнасио Касале, третий – Симон Витсе (+3 минуты ровно).
Общая классификация зачета Quad после 4 спецучастков #fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #yamaharaptor700, #yamaha, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin, #дакар, #дакар2017, #ямаха, #карякинсергей, #сергейкарякин, #карякин, #квадроцикл, #квадроциклы, #урал, #ural, #uralavia, #newstarhotel, #dragonfly, #екатеринбург #bikehouse
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
«Дакар»
Квадроциклы
Четвертый этап
1. Вальтер Носилья («Хонда») — 6:06:22
2. Сергей Карякин («Ямаха») — +11:28
3. Даниэль Домашевски («Хонда») — +19:12
4. Кис Кулен («Бэйррен Рэйсер») — +20:41
5. Аксель Дютри («Ямаха») — +22:46
«Дакар»
Квадроциклы
Общий зачет
1. Сергей Карякин («Ямаха») — 16:18:42
2. Игнасио Касале («Ямаха») — +0:28
3. Симон Витсе («Ямаха») — +3:00
4. Вальтер Носилья («Хонда») — +3:30
5. Аксель Дютри («Ямаха») — +4:17.