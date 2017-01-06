Карякин стал вторым на четвертом этапе «Дакара» и возглавил общий зачет

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин пришел к финишу вторым на четвертом этапе ралли-марафона и возглавил общий зачет.

Победителем четвертого этапа с временем шесть часов шесть минут 22 секунды стал представитель «Хонды» Вальтер Носилья, россиянин на «Ямахе» финишировал с отставанием в 11 минут 28 секунд. Замкнул тройку лидеров Даниэль Домашевски («Хонда»).

Карякин поднялся в лидеры общего зачета с временем 16 часов 18 минут 42 секунды. Второй – с отставанием в 28 секунд стал Игнасио Касале, третий – Симон Витсе (+3 минуты ровно).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

«Дакар»

Квадроциклы

Четвертый этап

1. Вальтер Носилья («Хонда») — 6:06:22

2. Сергей Карякин («Ямаха») — +11:28

3. Даниэль Домашевски («Хонда») — +19:12

4. Кис Кулен («Бэйррен Рэйсер») — +20:41

5. Аксель Дютри («Ямаха») — +22:46

«Дакар»

Квадроциклы

Общий зачет

1. Сергей Карякин («Ямаха») — 16:18:42

2. Игнасио Касале («Ямаха») — +0:28

3. Симон Витсе («Ямаха») — +3:00

4. Вальтер Носилья («Хонда») — +3:30

5. Аксель Дютри («Ямаха») — +4:17.