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«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/8 финала «Атлетик» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Ариц Адурис и Иньяки Уильямс, а у гостей единственный гол забил Лионель Месси.

На 74-й минуте полузащитник хозяев поля Рауль Гарсия жестко сыграл протий Неймара, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. Спустя шесть минут его партнер по команде Андер Итурраспе повторил «подвиг» одноклубника – срубил Неймара, получил второе предупреждение и отправился в раздевалку.

Ответная встреча состоится 11 января в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч

Матч

Атлетик - Барселона - 2:1 (2:0)

Голы

Адурис 25 (1:0). Уильямс 29 (2:0). Месси 52 (2:1).

Состав

Атлетик: Ираисос, Саборит (Муньяин, 68), Сан Хосе, Эчейта, Боведа, Лапорте, Балензиага, Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)

Барселона: тер Штеген, Пике, Умтити (Алькасер, 87), Альба, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Роберто, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Адурис, 41; Итурраспе, 54; Гарсия, 55 - Умтити, 41; Бускетс, 45; Иньеста, 45; Альба, 45

Удаления:

Гарсия, 74; Итурраспе, 81 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

05 января 23:15, Сан Мамес, Текстовая трансляция

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