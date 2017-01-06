«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании
В первом матче 1/8 финала «Атлетик» на своем поле обыграл «Барселону» со
счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Ариц Адурис и Иньяки Уильямс, а у
гостей единственный гол забил Лионель Месси.
На 74-й минуте полузащитник хозяев поля Рауль Гарсия жестко сыграл протий
Неймара, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. Спустя шесть
минут его партнер по команде Андер Итурраспе повторил «подвиг» одноклубника –
срубил Неймара, получил второе предупреждение и отправился в раздевалку.
Ответная встреча состоится 11 января в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Кубок
Испании
1/8 финала
Первый матч
Матч
Атлетик - Барселона - 2:1 (2:0)
Голы
Адурис 25 (1:0). Уильямс 29 (2:0). Месси 52 (2:1).
Состав
Атлетик: Ираисос, Саборит (Муньяин, 68), Сан Хосе, Эчейта, Боведа, Лапорте, Балензиага, Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)
Барселона: тер Штеген, Пике, Умтити (Алькасер, 87), Альба, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Роберто, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Адурис, 41; Итурраспе, 54; Гарсия, 55 - Умтити, 41; Бускетс, 45; Иньеста, 45; Альба, 45
Удаления:
Гарсия, 74; Итурраспе, 81 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
05 января 23:15, Сан Мамес, Текстовая трансляция