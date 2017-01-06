«Баскония» разгромила УНИКС в Евролиге

В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» на домашней площадке разгромила казанский УНИКС со счетом 102:70 (25:15, 28:21, 24:14, 25:20).

Самым результативным в матче стал игрок испанской команды Родриг Бьебуа, в его активе 29 очков.

Российская команда в 16-ти матчах Евролиги одержала шесть побед и занимает 14-е место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на второй строчке, одержав 11-ю победу.

В следующем туре УНИКС 12 января примет «Бамберг», а «Баскония» в этот же день сыграет с «Дарюшшафакой».

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