«Баскония» разгромила УНИКС в Евролиге
В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» на домашней
площадке разгромила казанский УНИКС со счетом 102:70 (25:15, 28:21, 24:14,
25:20).
Самым результативным в матче стал игрок испанской команды Родриг Бьебуа, в
его активе 29 очков.
Российская команда в 16-ти матчах Евролиги одержала шесть побед и занимает
14-е место в турнирной таблице, а команда из Витории расположилась на второй
строчке, одержав 11-ю победу.
В следующем туре УНИКС 12 января примет «Бамберг», а «Баскония» в этот же
день сыграет с «Дарюшшафакой».
Евролига
Регулярный чемпионат
16-й тур
Матч
Место и дата
05 января 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически