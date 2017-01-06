Мардеев – второй на четертом этапе «Дакара», Сотников возглавил общий зачет
Российский экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотом которого является Айрат Мардеев
на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» пришел к финишу вторым.
Первым стал Жерар де Рой («Ивеко»), прошедший дистанцию за четыре часа 55
минут 55 секунд. Мардеев уступил голландцу всего 30 секунд. Третье и четвертое
место также досталось команде «КАМАЗ-мастер», Антону Шибалову (+3:07) и Дмитрию
Сотникову (+ 7:37). Экипаж Эдуарда Николаева пришел к финишу восьмым (+23:29).
Экипаж Сотникова возглавил общий зачет, поднявшись с шестого места. Отставая на 1 минуту 55 секунд на второй строчке расположился Федерико Вильягра («Ивеко»). Замкнул тройку Эдуард Николаев с отставанием от соотечественника в четыре минуты 40 секунд.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
«Дакар»
Грузовики
Четвёртый этап
1. Жерар де Рой («Ивеко») 4:55:55
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +00:30
3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +3:07
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +7:37
5. Федерико Вильягра («Ивеко») +16:37
6. Паскаль де Бар («Рено») +19:10
7. Тон ван Генугтен («Ивеко») +19:40
8. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +23:29
9. Алеш Лопрайс («Татра») +25:08
10. Вулферт ван Гинкель («Ивеко») +25:32
«Дакар»
Грузовики
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) 11:12:40
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +1:55
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:40
4. Антон Шибалов (КАМАЗ) +5:34
5. Жерар де Рой («Ивеко») +14:15
6. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:43
7. Паскаль де Бар («Рено») +17:17
8. Питер Верслёйс (МАН) +21:54
9. Ханс Стейси (МАН) +22:09
10. Тон ван Генугтен («Ивеко») +33:09.