Мардеев – второй на четертом этапе «Дакара», Сотников возглавил общий зачет

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотом которого является Айрат Мардеев на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» пришел к финишу вторым.

Первым стал Жерар де Рой («Ивеко»), прошедший дистанцию за четыре часа 55 минут 55 секунд. Мардеев уступил голландцу всего 30 секунд. Третье и четвертое место также досталось команде «КАМАЗ-мастер», Антону Шибалову (+3:07) и Дмитрию Сотникову (+ 7:37). Экипаж Эдуарда Николаева пришел к финишу восьмым (+23:29).

Экипаж Сотникова возглавил общий зачет, поднявшись с шестого места. Отставая на 1 минуту 55 секунд на второй строчке расположился Федерико Вильягра («Ивеко»). Замкнул тройку Эдуард Николаев с отставанием от соотечественника в четыре минуты 40 секунд.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

«Дакар»

Грузовики

Четвёртый этап

1. Жерар де Рой («Ивеко») 4:55:55

2. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +00:30

3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +3:07

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +7:37

5. Федерико Вильягра («Ивеко») +16:37

6. Паскаль де Бар («Рено») +19:10

7. Тон ван Генугтен («Ивеко») +19:40

8. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +23:29

9. Алеш Лопрайс («Татра») +25:08

10. Вулферт ван Гинкель («Ивеко») +25:32



«Дакар»

Грузовики

Общий зачет

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) 11:12:40

2. Федерико Вильягра («Ивеко») +1:55

3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:40

4. Антон Шибалов (КАМАЗ) +5:34

5. Жерар де Рой («Ивеко») +14:15

6. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:43

7. Паскаль де Бар («Рено») +17:17

8. Питер Верслёйс (МАН) +21:54

9. Ханс Стейси (МАН) +22:09

10. Тон ван Генугтен («Ивеко») +33:09.