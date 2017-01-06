Сборная России в овертайме обыграла Швецию в матче за третье место МЧМ
В матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная
России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1.
В составе российской сборной голами отметились Кирилл Капризов и
забросивший шайбу в овертайме Денис Гурьянов, а у шведов отличился Джонатан
Дален.
В финальном матче сборная США сыграет с хозяйкой турнира - Канадой. Матч состоится 6 января в 4:00 по московскому времени.
Молодежный ЧМ
Матч за 3-е место
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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