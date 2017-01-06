Сборная России в овертайме обыграла Швецию в матче за третье место МЧМ

В матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1.

В составе российской сборной голами отметились Кирилл Капризов и забросивший шайбу в овертайме Денис Гурьянов, а у шведов отличился Джонатан Дален.

В финальном матче сборная США сыграет с хозяйкой турнира - Канадой. Матч состоится 6 января в 4:00 по московскому времени.

Молодежный ЧМ

Матч за 3-е место