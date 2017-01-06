Сегодня Гордеева представят в качестве главного тренера «СКА-Хабаровска»
Сегодня «СКА-Хабаровск» должен официально объявить имя нового главного тренера. По информации «Советского спорта», им станет Андрей Гордеев.
Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение «Анжи».
41-летний Гордеев известен по работе в «Сатурне», донецком «Металлурге», «Сибири». Последним местом его работы была «Мордовия», которую он возглавлял в 2015-2016-м годах.
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