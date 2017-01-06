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Илья Воробьев: Все решилось на последних секундах

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком»(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочется сделать комплимент двум командам, они показали отличный хоккей, здорово играли вратари. Все решилось на последних секундах, очень хорошая, плей-оффная игра», - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственную шайбу на последней минуте матча забросил при игре в большинстве нападающий гостей Ян Коварж. Нижнекамский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней первыми.

Матч

Нефтехимик - Металлург Мг - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Коварж (Мозякин), 59:41 (0:1 - бол.).

Место и дата

05 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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