Илья Воробьев: Все решилось на последних секундах
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал
победу своих подопечных над «Нефтехимиком»(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хочется сделать комплимент двум командам, они показали отличный хоккей,
здорово играли вратари. Все решилось на последних секундах, очень хорошая,
плей-оффная игра», - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, единственную шайбу на последней минуте матча забросил при игре в большинстве нападающий гостей Ян Коварж. Нижнекамский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней первыми.
Матч
Нефтехимик - Металлург Мг - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Коварж (Мозякин), 59:41 (0:1 - бол.).
Место и дата
05 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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