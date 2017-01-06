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Андрей Назаров: Интересная игра, но, увы, мы не взяли ни одного очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересная игра, но, увы, мы не взяли ни одного очка. Игра была до гола. Все сегодня старались, хотели порадовать болельщиков красивым хоккеем, и, на мой взгляд, хоккей сегодня удался. Готовимся к следующему матчу», - сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственную шайбу на последней минуте матча забросил при игре в большинстве нападающий гостей Ян Коварж. Нижнекамский клуб занимает девятое место в Восточной конференции, уральцы идут в ней первыми.

Матч

Нефтехимик - Металлург Мг - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Коварж (Мозякин), 59:41 (0:1 - бол.).

Место и дата

05 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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