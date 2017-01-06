Кирилл Капризов: Мы сражались до конца, знали, что бронзовая медаль - это тоже награда

Капитан хоккейной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.

«Я горд тем, что нам удалось продолжить завоевывать медали для нашего хоккея. Наши игроки были вымотаны после вчерашнего полуфинала - как физически, так и эмоционально. Но мы сражались до конца. Мы знали, что бронзовая медаль - это тоже награда, и горды этим», - цитирует Капризова ТАСС.