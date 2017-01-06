Кирилл Капризов: Мы сражались до конца, знали, что бронзовая медаль - это тоже награда
Капитан хоккейной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу
над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.
«Я горд тем, что нам удалось продолжить завоевывать медали для нашего хоккея. Наши игроки были вымотаны после вчерашнего полуфинала - как физически, так и эмоционально. Но мы сражались до конца. Мы знали, что бронзовая медаль - это тоже награда, и горды этим», - цитирует Капризова ТАСС.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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