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Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Кирилл Капризов на Молодежном чемпионате мира забросил девять шайб, что стало рекордом в российской истории МЧМ.

По восемь шайб за один турнир ранее забрасывали Александр Королюк в 1995-м году и Никита Филатов в 2009-м году. Рекорд по количеству голов принадлежит шведу Маркусу Нэслунду, забросившему в 1993 году 13 шайб.

Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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