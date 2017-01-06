Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ
Нападающий сборной России Кирилл Капризов на Молодежном чемпионате мира
забросил девять шайб, что стало рекордом в российской истории МЧМ.
По восемь шайб за один турнир ранее забрасывали Александр Королюк в 1995-м году и Никита Филатов в 2009-м году. Рекорд по количеству голов принадлежит шведу Маркусу Нэслунду, забросившему в 1993 году 13 шайб.
Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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