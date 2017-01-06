Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ

Нападающий сборной России Кирилл Капризов на Молодежном чемпионате мира забросил девять шайб, что стало рекордом в российской истории МЧМ.

По восемь шайб за один турнир ранее забрасывали Александр Королюк в 1995-м году и Никита Филатов в 2009-м году. Рекорд по количеству голов принадлежит шведу Маркусу Нэслунду, забросившему в 1993 году 13 шайб.

Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.