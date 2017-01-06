Воробьев установил рекорд сборной по числу голевых передач на МЧМ

Нападающий сборной России Михаил Воробьев на Молодежном чемпионате мира отдал десять результативных передач, что стало рекордом в российской истории МЧМ.

По девять голевых передач за один турнир в разные годы делали Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов и Наиль Якупов. Рекорд по числу результативных передач принадлежит шведу Петеру Форсбергу, который в 1993 году помог своим партнерам по сборной забросить 24 шайбы.

Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.