Воробьев установил рекорд сборной по числу голевых передач на МЧМ
Нападающий сборной России Михаил Воробьев на Молодежном чемпионате мира отдал
десять результативных передач, что стало рекордом в российской истории МЧМ.
По девять голевых передач за один турнир в разные годы делали Сергей Новоселов, Александр Могильный, Вячеслав Козлов и Наиль Якупов. Рекорд по числу результативных передач принадлежит шведу Петеру Форсбергу, который в 1993 году помог своим партнерам по сборной забросить 24 шайбы.
Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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