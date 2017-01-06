Илья Самсонов: Все старались, бились, мы постоянно были единым целым

Голкипер сборной России Илья Самсонов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.

«После вчерашней игры с американцами сделали выводы. Спасибо всем болельщикам, третье место является заслуженным. После второго периода мы переломили игру со шведами. Кого-то выделять не могу, все старались, бились, мы постоянно были единым целым», - сказал Самсонов в эфире «Матч ТВ».