Илья Самсонов: Все старались, бились, мы постоянно были единым целым
Голкипер сборной России Илья Самсонов прокомментировал
победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате
мира.
«После вчерашней игры с американцами сделали выводы. Спасибо всем болельщикам, третье место является заслуженным. После второго периода мы переломили игру со шведами. Кого-то выделять не могу, все старались, бились, мы постоянно были единым целым», - сказал Самсонов в эфире «Матч ТВ».
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически