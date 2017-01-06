Евгений Пашутин: Нужно проанализировать случившееся и вынести уроки

Кит Лэнгфорд: После большого перерыва, я, как и весь УНИКС, стал более агрессивным

Лучший бомбардир Евролиги защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд после победы над греческим «Панатинаикосом» в матче Евролиги признался, что на нем часто и жестко фолили.