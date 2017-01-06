Евгений Пашутин: Нужно проанализировать случившееся и вынести уроки
Главный тренер казанского УНИКСА Евгений Пашутин
прокомментировал поражение своих подопечных от «Басконии» (70:102) в матче
16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы ожидали, что игра будет очень тяжелой и интенсивной. Нашей целью было улучшить защиту по сравнению с первой игрой в Казани, а также затруднить жизнь их снайперам, но наша защита была плохой. Мы пытались быстро возвращаться в игру, но потеряли контроль. Нужно проанализировать случившееся и вынести уроки», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
05 января 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
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