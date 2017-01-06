Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Хоккей  Автомобилист- : -Торпедо
Хоккей  Медвешчак- : -Адмирал
Хоккей  Югра- : -Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:0.

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Винник, Джон Карлсон, Нейт Шмидт, Андре Бураковски и Джастин Уильямс.

Российский форвард хозяев льда Евгений Кузнецов заработал два очка, отдав две результативные передачи. Его партнер по команде Александр Овечкин заработал одно очко, записав на свой счет одну голевую передачу.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 23.

Несмотря на поражение, «Коламбус» с 58-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же занимает пятое место, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре команда из столицы США 8 января на выезде сыграет с «Оттавой», а «Коламбус» в это же день примет «Рейнджерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Коламбус - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Уинник (Бигл, Шмидт), 5:06 (1:0). Карлсон (Юханссон, Кузнецов), 11:32 (2:0). Шмидт (Овечкин, Бэкстрём), 27:28 (3:0). Бураковски (Карлсон), 36:27 (4:0). Уильямс (Кузнецов), 45:36 (5:0).

Место и дата

06 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хет-трик Маруна принес победу «Эдмонтону» в матче с «Бостоном»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4.НХЛ. «Сент-Луис» принимает «Каролину», «Чикаго» - «Баффало» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Трой Терри из американской «молодежки» - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ принял нестандартное решение, признав первой звездой игрового дня в лиге нападающего молодежной сборной США Троя Терри.«Генерал предложил выпить водки». Жизнь первого американца в чемпионате России«Генерал предложил выпить водки». Жизнь первого американца в чемпионате РоссииБоб Халкидис не был звездой в НХЛ, если только не говорить о кулачных боях. В СКА американец попал в историю одним своим появлением.«Анахайм» обыграл «Детройт»«Анахайм» одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд в НХЛ, проиграв «Ванкуверу»«Ванкувер» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Калгари» победил «Колорадо», Ванкувер обыграл Аризону и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Ягр вышел на пятое место в списке лучших ассистентов НХЛНападающий «Флориды» Яромир Ягр поднялся на пятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Он обошел по этому показателю канадского защитника Пола Коффи.Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Даллас»Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».«Флорида» дома уступила «Виннипегу»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».«Бостон» выставил Худобина на драфт отказовКлуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» выставил на драфт отказов российского голкипера Антона Худобина.Бомба дня. Никита Нестеров готов вернуться из «Тампы» в Россию! (эксклюзив)Бомба дня. Никита Нестеров готов вернуться из «Тампы» в Россию! (эксклюзив)Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, какой крутой поворот намечается в карьере защитника «Тампы» Никиты Нестерова.Уильямс, Пачиоретти и Элерс – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Александр Овечкин: Игра с «Торонто» получилась забавной для зрителейКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу в матче с «Торонто» (6:5 ОТ), поделился своими впечатлениями.Бобровский одержал 14-ю победу кряду в регулярном чемпионате НХЛГолкипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский выиграл 14-й матч подряд в рамках регулярного сезона НХЛ.Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)«Вашингтон» прервал победную серию «Торонто», а в овертайме забил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Нэшвилл» уступил «Монреалю» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.Два очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» в овертаймеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».
Главные новости
Хоккей
Сборная России в овертайме обыграла Швецию в матче за третье место МЧМ
Хоккей
Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» принимает «Каролину», «Чикаго» - «Баффало» и другие матчи. Онлайн
Футбол
Дмитрий Комбаров: На концерте «Ленинграда» натанцевались, как будто после тренировки вышли
Футбол
Сегодня Гордеева представят в качестве главного тренера «СКА-Хабаровска»
Хоккей
Воробьев установил рекорд сборной по числу голевых передач на МЧМ
Хоккей
Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ
Ралли
Мардеев – второй на четвертом этапе «Дакара», Сотников возглавил общий зачет
Футбол
«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Баскетбол
«Баскония» разгромила УНИКС в Евролиге
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости