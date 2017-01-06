Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:0.

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Винник, Джон Карлсон, Нейт Шмидт, Андре Бураковски и Джастин Уильямс.

Российский форвард хозяев льда Евгений Кузнецов заработал два очка, отдав две результативные передачи. Его партнер по команде Александр Овечкин заработал одно очко, записав на свой счет одну голевую передачу.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 23.

Несмотря на поражение, «Коламбус» с 58-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же занимает пятое место, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре команда из столицы США 8 января на выезде сыграет с «Оттавой», а «Коламбус» в это же день примет «Рейнджерс».

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