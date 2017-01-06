Хет-трик Маруна принес победу «Эдмонтону» в матче с «Бостоном»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду
проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4.
В составе победителей хет-трик оформил Патрик Марун и одну
шайбу забросил Райан Ньюджент-Хопкинс, а у хозяев льда голами отличились Колин
Миллер, Патрис Бержерон и Давид Крейчи.
«Эдмонтон» с 47-ю очками занимает пятое место в Западной
конференции, а «Бостон» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в
активе 44 очка.
В следующем туре «Брюинз» 8 января сыграет на выезде с «Флоридой»,
а «Ойлерз» в этот же день встретятся с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Эдмонтон - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Марун (Макдэвид, Драйзайтль), 1:08 (0:1). Миллер К. (Крюг, Чарник), 7:16 (1:1). Бержерон (Пастрняк, Миллер К.), 30:43 (2:1). Марун (Гриба, Макдэвид), 33:09 (2:2). Ньюджент-Хопкинс (Беннинг), 40:14 (2:3). Марун 49:02 (2:4). Крейчи (Бержерон, Маршанд), 57:04 (3:4).
Место и дата
06 января 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция