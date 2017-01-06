Хет-трик Маруна принес победу «Эдмонтону» в матче с «Бостоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4.

В составе победителей хет-трик оформил Патрик Марун и одну шайбу забросил Райан Ньюджент-Хопкинс, а у хозяев льда голами отличились Колин Миллер, Патрис Бержерон и Давид Крейчи.

«Эдмонтон» с 47-ю очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 44 очка.

В следующем туре «Брюинз» 8 января сыграет на выезде с «Флоридой», а «Ойлерз» в этот же день встретятся с «Нью-Джерси».

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