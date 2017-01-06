«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Василевский пропустил шесть шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду проиграла «Нэшвиллу» со счетом 1:6.

В составе победителей хет-трик оформил Колтон Сиссонс и по разу отличились Майк Фишер, Филип Форсберг и Райан Эллис,а у хозяев льда единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский отразил 13 бросков из 18.

«Нэшвилл» с 41-м очком занимает девятом место в Западной конференции, а «Тампа-Бэй» расположилась на 10-й строчке на Востоке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре «Предаторз» 7 января на выезде сыграет с «Флоридой», а «Тампа» в этот же день встретится с «Филадельфией».

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