Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем
льду проиграл «Каролине» со счетом 2:4.
В составе победителей дубль оформил Дерек Райан и по разу
отличились Джей Макклемент и Джефф Скиннер, а у хозяев льда шайбы забросили
Джоэль Эдмундсон и Владимир Тарасенко.
Российский форвард «Блюз» Тарасенко помимо заброшенной шайбы
отдал одну результативную передачу и был признан третьей звездой встречи.
«Сент-Луис» с 45-ю очками занимает шестое место в Западной
конференции, а «Каролина» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 41 очко.
В следующем туре «Блюз» 8 января примут «Даллас», а «Харрикейнз» днем ранее на выезде сыграют с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Каролина - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы:
Райан (Стаал, МакГинн), 1:09 (0:1). Эдмундсон (Стеен, Штястны), 23:04 (1:1). Тарасенко (Лехтеря, Фаббри), 27:27 (2:1). Макклеммент (Славин, Песке), 31:02 (2:2). Скиннер (Раск, Хэнифин), 53:52 (2:3). Райан (Стаал, МакГинн), 58:41 (2:4).
Место и дата
06 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция