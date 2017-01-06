Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Каролине» со счетом 2:4.

В составе победителей дубль оформил Дерек Райан и по разу отличились Джей Макклемент и Джефф Скиннер, а у хозяев льда шайбы забросили Джоэль Эдмундсон и Владимир Тарасенко.

Российский форвард «Блюз» Тарасенко помимо заброшенной шайбы отдал одну результативную передачу и был признан третьей звездой встречи.

«Сент-Луис» с 45-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 41 очко.

В следующем туре «Блюз» 8 января примут «Даллас», а «Харрикейнз» днем ранее на выезде сыграют с «Чикаго».

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