Дубль Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Артем Анисимов и по разу отличились Райн Хартман и забросивший в овертайме Патрик Кейн, а гостей голы забили Маркус Фолиньо, Кайл Окпосо и Джей Айкел.

Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов за две заброшенные шайбы был признан первой звездой встречи.

Стоит отметить, что хозяева льда трижды по ходу встречи проигрывали в одну шайбу.

«Чикаго» с 53 очками лидирует в Западной конференции, а «Баффало» занимает 15-е место на Востоке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре «Блэкхоукс» 7 января примет «Каролину», а «Сэйбрз» в этот же день встретятся с «Виннипегом»

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