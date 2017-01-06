Дубль Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду
в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Артем Анисимов и по разу
отличились Райн Хартман и забросивший в овертайме Патрик Кейн, а гостей голы
забили Маркус Фолиньо, Кайл Окпосо и Джей Айкел.
Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов за две заброшенные
шайбы был признан первой звездой встречи.
Стоит отметить, что хозяева льда трижды по ходу встречи
проигрывали в одну шайбу.
«Чикаго» с 53 очками лидирует в Западной конференции, а «Баффало»
занимает 15-е место на Востоке, имея в активе 37 очков.
В следующем туре «Блэкхоукс» 7 января примет «Каролину», а «Сэйбрз»
в этот же день встретятся с «Виннипегом»
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Фолиньо 7:21 (0:1). Хартман 16:20 (1:1). Окпосо (О'Райлли Р., Ристолайнен), 38:10 (1:2). Анисимов (Кейн, Кемпны), 38:28 (2:2). Айкел (Окпосо, О'Райлли Р.), 41:10 (2:3). Анисимов (Кит, Кейн), 57:56 (3:3). Кейн 60:56 (4:3).
Место и дата
06 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция